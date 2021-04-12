حديث سخيف ومرفوض.. "الديهي" يوجه رسالة نارية لإثيوبيا



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن حديث متحدث الخارجية الإثيوبي سخيف، فهو يزعم أن مصر والسودان أظهرا للعالم أنهما مستمران في تسييس قضية سد النهضة وإضفاء الطابع الأمني عليها رغم أنها مسألة تقنية في الأساس.



وتابع، أننا نعيش في مرحلة حرب التصريحات، ونحن لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولسنا ضد إقامة السدود بشرط عدم التأثير علينا، المياه تسقط لديكم لكنها ليست ملكم، معقبًا: "الشمس تشرق من اليابان فهل تحصل اليابان ضرائب على ضوء الشمس، إثيوبيا في عالم أخر"، مشددًا على أن مياه حياة المصريين، وإثيوبيا تتعامل وكأنها تتصدق علينا بمياه النيل، مضيفًا للجانب الإثيوبي: "صدقتكم وحديثكم مرفوض، أي نقص في حصة مصر أو السودان من مياه النيل يؤدي لإشعال المنطقة برمتها وعدم استقرارها ويؤثر على الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس، وسيتم تبوير أراضي وتشريد بشر سيبحثون عن مكان لهم ولم يجدوا سوى أمريكا وأوروبا".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الخارجية الإثيوبية أصدرت بيان أكدت خلاله أن مصر والسودان يشهروا أسلحتهم ويهددوا إثيوبيا بالحرب، وأنها تضع جميع الخيارات على الطاولة.