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"الديهي" يعلن موعد عرض برنامج "بالورقة والقلم" خلال شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أعلن الإعلامي نشأت الديهي، عن مواعيد عرض برنامجه "بالورقة والقلم" خلال شهر رمضان، منوهًا بأنه سيقدم برنامجه من السبت إلى الثلاثاء مساءًا من الساعة 12.5 إلى 1.5 صباحًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن غدًا أول أيام شهر رمضان، مهنأ المصريين بحلول شهر رمضان.
وتابع، أن قناة "TEN" سوف تذيع 5 أعمال درامية تلبي رغبة جميع المشاهدين، معقبًا: "لو عايز تاريخي مش هتلاقي غير عندنا وهو مسلسل الحراملك، واللي عايز كوميديا هيلاقي فارس بلا جواد، واللي عايز مسلسلات رومانسية هيلاقي كل ما نفترق، واللي عايز اجتماعي هيلاقي ولاد ناس، والطاووس".

ونوه، بان برنامج "البريمو" من اهم البرامج الرياضية في مصر وسوف يستمر خلال شهر رمضان تلبية لرغبة الجمهور، بينما الإعلامي عمرو عبد الحميد سيقدم برنامج مفاجئ جديد، وهو برنامج "مدد" أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

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