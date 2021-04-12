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عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، خلال صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"،: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".

وتابع: "شهر رمضان شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.. داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".

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