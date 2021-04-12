في ليلة الشهر المبارك.. إحباط ترويج 40 ألف قرص مخدر غرب الجيزة

وجهت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مباحث التموين، ومفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة، حملات تفتيشية مفاجئة بمنطقتي الطالبية والعمرانية، غربي المحافظة.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من أدوية المخدرات وأخرى غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها، وذلك داخل صيدليات غير مرخص لها بتداول الأدوية وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات وقانون المحال الصناعية والتجارية وقرارات وزير التموين.





وبلغت المواد المخدرة المضبوطة، نحو 40 ألف قرص مخدر، 1000 امبول مخدر، 500 قرص مخدر غير مسجل بوزارة الصحة، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مصرح بتخزينها أو تداولها لعد توافر الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وبلغت كمية المضبوطات، حوالي 40 ألف قرص، 100 زجاجة.





وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار الحفاظ علي صحه المواطنين والرقابة علي المنشأت الطبية وتحقيقا للانضباط في سوق الدواء وتوفيرا للدواء الآمن.