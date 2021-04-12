Advertisements

في ليلة الشهر المبارك.. إحباط ترويج 40 ألف قرص مخدر غرب الجيزة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
وجهت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مباحث التموين، ومفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة، حملات تفتيشية مفاجئة بمنطقتي الطالبية والعمرانية، غربي المحافظة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من أدوية المخدرات وأخرى غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها، وذلك داخل صيدليات غير مرخص لها بتداول الأدوية وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات وقانون المحال الصناعية والتجارية وقرارات وزير التموين.


وبلغت المواد المخدرة المضبوطة، نحو 40 ألف قرص مخدر، 1000 امبول مخدر، 500 قرص مخدر غير مسجل بوزارة الصحة، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مصرح بتخزينها أو تداولها لعد توافر الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وبلغت كمية المضبوطات، حوالي 40 ألف قرص، 100 زجاجة.


وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ علي صحه المواطنين والرقابة علي المنشأت الطبية وتحقيقا للانضباط في سوق الدواء وتوفيرا للدواء الآمن.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ 37 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعة و 7 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ 39 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة