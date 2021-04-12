السيسي يتلقى اتصالا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير فهد تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.



من جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

