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مدرب الزمالك السابق يكشف تفاصيل ظهور في برنامج "رامز عقله طار"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن تفاصيل ظهوره مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد "رامز عقله طار".

وقال يحيى في تصريحات إذاعية :" لم اعلم بالمقلب قبل سفري للسعودية".

وأضاف :" وصلت لي دعوة من وزارة الترفيه بالمملكة لافتتاح احد ملاهي الأطفال بالسعودية".

وتابع :" لا يستطيع احد دخول السعودية سوى الأطباء والدبلوماسيين ودخولنا المملكة جاء بدعوة رسمية من وزارة الترفيه".

وأوضح :" وبالفعل وصلت وكانت الأمور طبيعية حتى ظهر رامز جلال وقام بعمل المقلب".

وعن ظهوره بالبرومو وهو قال :" انا قلبي جامد ومش بخاف ولكني "مبحبش المياه".

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طارق يحيي رامز عقله طار الزمالك

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