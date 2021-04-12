مدرب الزمالك السابق يكشف تفاصيل ظهور في برنامج "رامز عقله طار"

كشف طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن تفاصيل ظهوره مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد "رامز عقله طار" .





وقال يحيى في تصريحات إذاعية :" لم اعلم بالمقلب قبل سفري للسعودية".





وأضاف :" وصلت لي دعوة من وزارة الترفيه بالمملكة لافتتاح احد ملاهي الأطفال بالسعودية".





وتابع :" لا يستطيع احد دخول السعودية سوى الأطباء والدبلوماسيين ودخولنا المملكة جاء بدعوة رسمية من وزارة الترفيه".





وأوضح :" وبالفعل وصلت وكانت الأمور طبيعية حتى ظهر رامز جلال وقام بعمل المقلب".





وعن ظهوره بالبرومو وهو قال :" انا قلبي جامد ومش بخاف ولكني "مبحبش المياه".



