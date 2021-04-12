أفتتاح معارض أهلاً رمضان بمحافظة أسوان.. لتلبية أحتياجات المواطن الأسواني من السلع الأساسية

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بأفتتاح معرض " أهلًا رمضان " للسلع الإستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان وهو الذى يأتي ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة.



وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إفتتاح هذا المعارض يعد إستكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلي 25 % وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر من محدودى الدخل والأكثر إحتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.