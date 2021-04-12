لميس الحديدي: نشهد أكبر موسم رمضاني من ناحية غزارة الإنتاج والكم والكيف



وجهت الاعلامية لميس الحديدي، الشكر والتقدير لشركة "سينريجي" للانتاج الفني، قائلة: "أتوجه بالشكر للشركة التي تقدم أكبر موسم رمضاني من جهة ضخامة الانتاج والكيف والكم..حيث اصرت "سينريجي" أن لا يكون موسم رمضان قاصرًا على الاعمال الدرامية الكوميدية أو الاجتماعية، والتي كانت سائدة في أعمال رمضان، حيث دائمًا ماكن يرتأى أن تكون دراما رمضان خفيفة لكن "سينريجي" اصرت على تقديم مسلسلات وطنية بواقع ثلاثة أعمال خارج طبيعة السايق الرمضاني المعتاد أولها الاختيار 2





وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "أيضًا سينريجي تعود هذا الموسم بمسلسل من ملفات المخابرات العامة الذي إفتقدنا مثل هذه المسلسلات كثيرًا، لسنوات طويلة منذ رأفت الهجان وجمعة الشوان وغيرها من الاعمال الدرامية المحفورة في ذاكرة المصريين، وهذا العام نستعيد ذلك بمسلسل "هجمة مرتدة" الذي يعاود حفر ذاكرتنا الوطنية وإحساسنا الوطني وهم أمر مهم خاصة إذا كنا نتحدث عن جيل لايعرف رافت الهجان ولم يرى " دموع في عيون وقحة " والحقيقة أن هجمة مرتدة يمثل أهمية كبرى.



واصلت: " أيضًا هناك عمل أخر وهو القاهرة كابول والذي يتحدث عن جذب الشباب وتحويلهم لإرهابيين وتكفيرين..وبالتالي لدينا ثلاثة أعمال في موسم واحد بإنتاج ضخم خارج المعتاد في المواسم الرمضانية، وهي اعمال مهمة لتصحيح أفكار خائطة خاصة الاجيال الجديدة التي تحتاج لترسيخ مضامين أمريكية، وهذا هو دور القوى الناعمة للفن "

أتمت: "عنوان الدراما الرمضانية هذا العام هو التنوع صحيح بدانا نراه العام الفائت لكن هذا العام التنوع على نطاق أوسع بكثير فضلًا عن المنافسة الطاحنة حيث يكسر الموسم الحالي فكرة " النمطية " التي سادت في أعمال رمضان لسنوات طويلة "



إستطردت: " دراما هذا العام متنوعة بين الاكشن والاعمال الوطنية والانسانية والاجتماعية وأيضًا ذات الطابع الكوميدي في مسلسل الفنان الكبير يحي الفخراني " زركش "



ومن ناحية مشاركة النجوم قالت الحديدي: هذا الموسم هو الاكثر في تاريخ المواسم الرمضانية من ناحية مشاركة كبار النجوم ليس ذلك فقط بل ومن أجيال مختلفة بداية من الفنان الكبير يحي الفخراني ايضًا عدد ضخم من نجوم الصف الاول أحمد اسلقا وكريم عبد العزيز وأحمد مكي الذي نراه بشكل مختلف وياسمين عبد العزيز ويسرا وياسر جلال ومنى ذكي ويوسف الشريف وأحمد عز وطارق لطفي وهاني سلامة.. كل هذه الاسماء تجتمع في موسم درامي واحد ".

