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كشاف برشلونة السابق يكشف كواليس الفشل في التعاقد مع نجم آرسنال
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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تحدث أندريه كوري كشاف برشلونة الإسباني السابق عن تضييع البرسا فرصة التعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في الفترة الماضية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 19 عاماً يعتبر واحد من أهم المهاجمين الصاعدين في العالم الذين ينتظرهم مستقبل كبير.
وعن صفقة جابرييل مارتينيلي, قال كوري في تصريحات لوسائل الإعلام:"كان بالإمكان عدم انضمامه إلى آرسنال، الجهاز الفني لم يرغب في التعاقد معه وعليهم شرح ذلك".
واختتم كوري تصريحاته قائلا: "لقد تدرب هنا لمدة 10 أيام وكان سيأتي مع تكلفة صفرية وخيار شراء فقط بمبلغ 5 مليون يورو ".
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