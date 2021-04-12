Advertisements

كشاف برشلونة السابق يكشف كواليس الفشل في التعاقد مع نجم آرسنال

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تحدث أندريه كوري كشاف برشلونة الإسباني السابق عن تضييع البرسا فرصة التعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في الفترة الماضية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 19 عاماً يعتبر واحد من أهم المهاجمين الصاعدين في العالم الذين ينتظرهم مستقبل كبير.

وعن صفقة جابرييل مارتينيلي, قال كوري في تصريحات لوسائل الإعلام:"كان بالإمكان عدم انضمامه إلى آرسنال، الجهاز الفني لم يرغب في التعاقد معه وعليهم شرح ذلك".

واختتم كوري تصريحاته قائلا: "لقد تدرب هنا لمدة 10 أيام وكان سيأتي مع تكلفة صفرية وخيار شراء فقط بمبلغ 5 مليون يورو ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة ارسنال

أخبار تهمك

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 10 ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مستقبل أجايي مع الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ نصف ساعة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجمي نابولي

"بيريسيتش" على أعتاب أرسنال الإنجليزي

نقطة فاصلة تقرب نجم البريمير ليج من برشلونة

يوفنتوس يضغط من أجل التعاقد مع نجم برشلونة

برشلونة يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

برشلونة يطلب التعاقد مع نجم توتنهام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

10:03 م

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة