الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة قمة الأهلي والزمالك في الدوري









استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين حكمًا مصريًا في قمة الدوري المحلي بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة.





ويفاضل اتحاد الكرة المصري، بين عدد من الأسماء ليتولى أحدهم قيادة قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك.





ويأتي محمود البنا وأمين عمر على رأس المرشحين لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المحلي، تحكيميًا.





ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، من 11 مباراة.



