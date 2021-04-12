فرنسا تسجل 8536 إصابة جديدة بكورونا













سجلت فرنسا 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، مما يرفع مجمل إصاباتها بالفيروس إلى 5.07 مليون.









وزادت الإصابات 4.84 في المئة على أساس أسبوعي، في أقل زيادة منذ الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة الزيادة الأسبوعية في الإصابات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية 5.6 في المئة، لكنها لا تزال أقل كثيرا من زيادات في خانة العشرات خلال معظم فترات خريف 2020.





ورصدت فرنسا كذلك 385 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، مقارنة مع 176 أمس الأحد، مما يرفع عددها الإجمالي إلى 99135.