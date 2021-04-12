موسيماني يحسم مستقبل أجايي مع الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مستقبل المهاجم النيجيري جونيور أجايي مع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مستقبل أجايي مع الأهلي





وتلقى المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء قدموا عرضًا للمهاجم النيجيري جونيور أجايي لتمديد عقده، مشيرًا إلى أن العرس تتضمن حصوله على مليون دولار في الموسم الواحد.





وأكمل المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طلب بقاء المهاجم النيجيري جونيور أجايي داخل صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.





وأتم المصدر أن اعتماد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على أجايي في تشكيل الأهلي الأساسي طوال الفترة الماضية جعل اللاعب يقرر الاستمرار داخل قلعة مختار التتش ويوافق على تمديد عقده.