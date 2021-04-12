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بايرن ميونيخ يستقر على بديل فليك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني يخشى من رحيل الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ارتبط المدير الفني الألماني بتدريب المنتخب الألماني عقب بطولة اليورو.

وأكد موقع90 دقيقة البريطاني أن بايرن ميونخ سيحاول التعاقد مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في حالة رحيل فليك.

وأفاد الموقع البريطاني بأن الشكوك تحوم حول إستمرار كلوب في ليفربول، حيث تعرض المدير الفني الألماني لإنتقادات لاذعة بسبب سوء آداء الفريق في الدوري الإنجليزي.

وألمح الموقع البريطاني أن السيد هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ أبدى قناعته الشديدة في استمرار فليك في منصبه مع الفريق البافاري في الموسم المقبل.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب فليك ‏بايرن ميونيخ

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