شاهد.. قناة السويس تستقبل الكراكة "مهاب مميش" الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها الفضائية، حول إعلان هيئة قناة السويس، استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".



وأشار التقرير، إلى أن الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، حيث أوضح التقرير، أن هيئة قناة السويس أنهت أمس، عمليات تعويم الكراكة "مهاب مميش" وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية.



كما أكد التقرير، أنه تم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد، وأن الكراكة الجديدة تعزز من قدرات أسطول قناة السويس.

