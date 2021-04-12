شاهد.. قناة السويس تستقبل الكراكة "مهاب مميش" الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط

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شاهد.. قناة السويس تستقبل الكراكة "مهاب مميش" الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:21 م
أمنية فوزي
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تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها الفضائية، حول إعلان هيئة قناة السويس، استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".
وأشار التقرير، إلى أن الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، حيث أوضح التقرير، أن هيئة قناة السويس أنهت أمس، عمليات تعويم الكراكة "مهاب مميش" وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية.
كما أكد التقرير، أنه تم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد، وأن الكراكة الجديدة تعزز من قدرات أسطول قناة السويس.
وأشار التقرير، إلى أن الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، حيث أوضح التقرير، أن هيئة قناة السويس أنهت أمس، عمليات تعويم الكراكة "مهاب مميش" وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية.
كما أكد التقرير، أنه تم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد، وأن الكراكة الجديدة تعزز من قدرات أسطول قناة السويس.
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