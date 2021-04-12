الأسطورة الحقيقية.. محافظ بني سويف يٌكرًم "محمد رمضان" لفوزه بكأس الطالب المثالي بمسابقة "العباقرة" (صور)

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الطالب "محمد رمضان سيد" بالصف الثالث بمدرسة باها الثانوية المشتركة، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة كأس الطالب المثالي في مسابقة "برنامج العباقرة" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية.



جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه" للطالب الذي حضر بصحبة والده ومدير مدرسة باها الثانوية وإمام مسجد القرية، حيث أهداه المحافظ الطالب شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرا وتشجيعا له للاستمرار في التفوق والنبوغ العلمي والدراسي.



وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على استقباله وتكريمه، لحصوله هذه الجائزة وتفوقه على أقرانه من المرشحين من عدة مدارس مختلفة في برنامج يعد من البرامج البارزة والشهيرة في مجال تنظيم المسابقات العلمية والمعلومات العامة بين طلاب مصر.



من جانبه عبر الطالب محمد رمضان، عن تقديره الكامل لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لهذه اللفتة الطبية والحرص على استقباله بمكتبه ومنحه شهادة تقدير وتحفيزه ماديًا ومعنويًا، لافتا إلى أن هذا التكريم سوف يكون حافزًا قويا لمواصلة التفوق والنبوغ العلمي والحفاظ عليه، وموجها رسالة شكر وتقدير لأسرته ومعلميه لدعمهم الكبير له.



يُذكر أن "محمد رمضان" طالب الثانوية العامة الذي يشارك ضمن فريق مدرسة باها الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية ببرنامج العباقرة، أحد أبناء قرية باها.



وأستطاع حصد لقب الطالب المثالي بالبرنامج بين عدة مرشحين من مدارس مختلفة، إلا أن لحظة الإعلان عن فوزه لم يتحملها والده ليسقط مغشيا عليه قبل أن يتدخل فريق عمل البرنامج فى محاولة لأفاقته والتأكد من سلامته.



وقال رمضان سيد عبد الناصر، والد الطالب: "أملي في ربنا كبير أنه ينصفني فيه، ده ابني الوحيد على بنتين، عايزه يسند نفسه وربنا يكرمه أن شاء الله ويدخل كلية الطب، نفسي يكون دكتور".



وأضاف والد الطالب: "أول ما سمعت اسمه في الفائزين لم اتمالك نفسي وسقطت أرضا من فرحتي به، لأنه فعلا بيتعب ويذاكر وفي نفس الوقت مؤدب يحترم الصغير والكبير، ومحبوب بين أصدقائه".



وقال الطالب محمد رمضان، إنه يسعى لتحقيق حلمه والده في الالتحاق بكلية الطب، ولم يتمالك نفسي لحظة سقوط والدي، وكدت أسقط أرضا بجواره وانتابتني حالة ارتباك ولم أعد قادر من السيطرة على نفسي، ربنا يشفيه ويعافيه ويباركلنا فيه".



وأضاف: "فخور بما حققته في فوزي بكأس الطالب المثالي ببرنامج العباقرة، لأني أول طالب من بني سويف يحصد ذلك اللقب، وأن شاء الله أحقق حلمي وحلمهم بدخولي كلية الطب من أجل اسعادهم ماديا ومعنويا".

