Advertisements

موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام الزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يجهّز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد رمضان بيكهام لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل المقبل في الدوري المصري الممتاز.

جاء سبب تجهيز أحمد رمضان بيكهام، بعدما تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق عن مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر عدم لحاق اللاعب بمبارة الزمالك، بعد تأكد غيابه لمدة شهر ونصف.

وشارك أحمد رمضان بيكهام في مباراة سيمبا التنزاني، في ختام دور المجموعت لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وظهر اللاعب بشكل مُتميز للغاية.

ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات خلال الفترة الحالية، مثل علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي.

أخبار تهمك

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

10:03 م

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة