موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام الزمالك

يجهّز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد رمضان بيكهام لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل المقبل في الدوري المصري الممتاز.





جاء سبب تجهيز أحمد رمضان بيكهام، بعدما تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق عن مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





ويعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر عدم لحاق اللاعب بمبارة الزمالك، بعد تأكد غيابه لمدة شهر ونصف.





وشارك أحمد رمضان بيكهام في مباراة سيمبا التنزاني، في ختام دور المجموعت لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وظهر اللاعب بشكل مُتميز للغاية.





ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات خلال الفترة الحالية، مثل علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي.