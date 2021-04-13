حقيقة حدوث تسريب إشعاعي من إيران يُؤثر على المنطقة (فيديو)

كشف الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، عن تأثير حادث منشأة نطنز النووية بإيران على المنطقة، قائلًا:"المناطق النووية يكون لديها آمان كبير ضد أي عمليات تخريب، حتى لا يحدث إشعاعات خارج المناطق النووية".





وأضاف "عبدالنبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الهدف من التخريب المنشاة النووية الإيرانية، هو توقفها عن العمل، وإذا حدث تسريب نووي فلا يحدث أي تأثير على المنطقة، معقبًا: "مفيش خوف من تخريب المنشاة النووية على البيئة".





أعلن التلفزيون الإيراني، عن وقوع "حادث" يؤثر على شبكة توزيع الكهرباء في منشآة نطنز النووية.





ونقلت قناة العربية الإخبارية، عن متحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إنه لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز.



