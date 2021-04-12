قتل وحرق.. أبرز مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل "المداح"

بدأت قناة "النهار" منذ قليل عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المداح " الذي يقوم ببطولته الفنان حماده هلال والذي يجسد من خلاله شخصيه "مدرس ثانوي" ويعمل منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين .





ودارت أحداث الحلقه هو حول عثور شخص ما وهو الفنان أحمد بدير على طفل صغير ويقوم بإقناع زوجته بضروره ابقائه معهم ويكبر الشاب ليصبح شخصيه صابر التي يجسدها الفنان حماده هلال ،حيث يعمل مدرس لغه عربيه ويحاول التقدم لزواج نسرين طافش ويرفض أبيها ، افتتاحه لبدايه الحلقه لاغنيه مداح النبي ، قتل الحج غالب لرضا بعدما حدث بينهما مشاده كلاميه ادت بقتله لرضا وحرق منزله.



الجدير بالذكر ان مسلسل " المداح" بطوله حماده هلال خفاجه، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز ، احمد بدير ، دنيا عبد العزيز ، محمد عز ، تأليف امين جمال وإخراج احمد سمير فرج