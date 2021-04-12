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بعد عرض أولى حلقات "كله بالحب".. أحمد السعدني يعلن انسحابة من المسلسل
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:13 م
يارا أحمد
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أعلن الفنان احمد السعدني، منذ قليل انسحابه رسميا من مسلسل "كله بالحب" وذلك بالرغم من بدء عرض أولى حلقاته.
وكتب احمد، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزله) و تقدمي بشكوي رسميه للنقيب الدكتور اشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي الماديه و اسف للازعاج مره اخري و رمضان كريم"
مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني،وريم البارودي و وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.
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