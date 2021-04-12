بعد عرض أولى حلقات "كله بالحب".. أحمد السعدني يعلن انسحابة من المسلسل



أعلن الفنان احمد السعدني، منذ قليل انسحابه رسميا من مسلسل "كله بالحب" وذلك بالرغم من بدء عرض أولى حلقاته.





وكتب احمد، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزله) و تقدمي بشكوي رسميه للنقيب الدكتور اشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي الماديه و اسف للازعاج مره اخري و رمضان كريم"



مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني،وريم البارودي و وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.





يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.