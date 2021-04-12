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نائب المحطات النووية الأسبق: "اسرائيل تقسم العلماء درجات.. واللي دماغة ناشفة يتقتل"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن البرنامج النووي المصري تعطل من عام 1963 حتى 2015 بسبب الضغوط الإسرائيلية.

وتابع "عبد النبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن إسرائيل كان تضغط على العلماء المصريين للبعد عن العمل في البرنامج النووي المصري، معقبًا: "كان في علماء بيسمعوا الكلام ويبعدوا عن مراكز الأبحاث، ويروح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أو يروحوا الجامعات في أمريكا".

وأضاف أن اسرائيل كانت تقتل العلماء المصريين الذين لا ينفذون أوامر البعد عن البرنامج النووي المصري مثلما فعلت مع سميرة موسى وخلافه، متابعًا: "اسرائيل بتقسم العلماء المصريين درجات، اللي دماغة نشفة يتقتل، واللي دماغة طرية توديه جامعات عالمية وتبعده عن البرنامج النووي المصري".

ولفت إلى أن اسرائيل تريد منع أيران او مصر او أي دولة عربية عن أنتاج سلاح نووي، فلن تستطيع الاقتراب منها، معقبًا: "هيتعملوا مع أي دولة نووية زي ما بيعملوا مع كوريا الشمالية".

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