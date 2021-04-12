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"ونش" المقاصة لـ"الفجر الرياضي" : نجم الزمالك سبب اسمي.. وأتمني الاحتراف بالخارج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تحدث سعيد محمد الشهير بـ"الونش" لاعب وسط الفريق الكروي بنادي مصر المقاصة، والصاعد حديثاً إلى الفريق الأول، عن هدفه مع النادي الفيومي الفترة المقبلة.

وقال سعيد "الونش" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حلمي بدء يتحقق بعدما صعدت للفريق الأول أثناء القيادة الفنية لايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي الحالي، وأثناء تواجدي في المنتخب ٢٠٠٠ مع عمرو أنور، و٢٠٠١ مع ربيع ياسين".

وأضاف :" سبب لقب "الونش" بأن بعض زملائي بالناشئين شبهوني بمحمود حمدي مدافع الزمالك، بالاضافة اني من الشرقية مثله،  والعب بقوة على الكرة، فبدء مدربي الفريق ينادوني بهذا الاسم".

وواصل :"هدفي الأول أن أظهر ببطولة الدوري الممتاز، وأخوض تدريباتي بشكل منتظم، كما أن هناك لاعبين كبار بالفريق ينصحوني كثيراً مثل مصطفى شبيطة، وصلاح عاشور وهشام محمد، أتمنى أن الله يوفقني الفترة المقبلة ويتردد اسمي، ثم أخوض تجربة الاحتراف بالخارج".

وأتم ونش المقاصة حديثه :" أحب طريقة لعب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي الاسبق على المستوى المحلي، أما عالمياً أندريس إنييستا نجم برشلونة الأسبق".

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