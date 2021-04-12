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نشأت الديهي: تدخل روسيا بأزمة سد النهضة مهم وله دلالة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الذي أكد للرئيس إصرار روسيا على اتمام مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، وهي المنطقة الأولى من نوعها لروسيا خارج روسيا، ومشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس ناقش مع وزير الخارجية الروسي، الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية وعودة السياحة والطيران بين مصر وروسيا ومجمل العلاقات المصرية الروسية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وروسيا.

وتابع، أن وزير الخارجية الروسي أشاد بدور مصر في القضية الليبية واتفقوا على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية، موجهًا الشكر لوزير الخارجية الروسي، على مطالبته بإعادة سوريا لجامعة الدول العربية، والذي طالما طالب به، معتبرًا أن خلو مقعد سوريا بالجامعة العربية عار على الجامعة العربية وعلى الجميع.

ونوه، بأن سيرجي لافروف، أكد دعم روسيا لمصر في عدم المساس بحصتها التاريخية في المياه، وأعرب عن استعداد روسيا للتدخل للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، موضحًا أن دخول روسيا في أزمة سد النهضة مهم وله دلالة في التوقيت فروسيا دولة صديقة لمصر وهناك تاريخ طويل من العمل المشترك، وله فوائد عده فروسيا دولة كبيرة وعضو بمجلس الأمن، يجعل الأمور توضع في مكان مختلف إلى حد ما.

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