أول صلاة تراويح من مسجد عمرو بن العاص (صور)

أدى عشرات من المواطنين، اليوم الإثنين، أول صلاة للتراويح في شهر رمضان الكريم، من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المُتبعة، التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل في مواجهة فيروس كورونا، وتطبيقًا للقرارات التي اتخذتها وأعلنت عنها وزارة الأوقاف.





ومن جانبه، التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وذلك للحد من انتشار كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





وتحتفل الأمة الإسلامية، غدًا الثلاثاء بأول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لاستطلاع الهلال الذي قامت به دار الإفتاء أمس.