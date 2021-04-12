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أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:27 م
جانب من التراويح بمسجد كريستال عصفور
جانب من التراويح بمسجد كريستال عصفور
إيمان أسامة
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أدى عشرات من المواطنين، اليوم الإثنين، أول صلاة للتراويح في شهر رمضان المبارك، من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، المتبعة التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه، التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وذلك للحد من انتشار كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


وتحتفل الأمة الإسلامية، غدًا الثلاثاء بأول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لاستطلاع الهلال الذي قامت به دار الإفتاء أمس.

أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)
أجواء أول صلاة تراويح من مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة (صور)

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الكلمات المفتاحية

مسجد كريستال عصفور صلاة التراويح الفجر الصلاة في رمضان

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