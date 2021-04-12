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في الحلقة الأولى من المداح.. صابر يتقدم لخطبة نسرين طافش ووالدها يرفض

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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عرضت قناة " النهار " منذ قليل أولي حلقات مسلسل "المداح " للفنان حماده هلال.

دارت أحداث الحلقة الـاولي من مسلسل "المداح " حول عثور شخص ما وهو الفنان احمد بدير على طفل صغير ويطلب من زوجته ابقائه معهم ليكبر هذا الطفل ويصبح " صابر " مدرس اللغه العربيه والذي يجيد الانشاد الديني والابتهالات.


بدأت الحلقه بإفتتاحه لاغنيه مداح النبي الذي يظهر فيها حبه للانشاد الديني ، ويتقدم لطلب يد الفنانه نسرين طافش وتعرضه للرفض من قبل أبيها ، وينجح في إبطاله السحر لزوجين ذهبوا إليه.

يظهر الفنان حماده هلال بشخصيه الاخ الاكبر لاخوه الذي يصرف عليه مما يجعل أخيه ينفر منه ويرفض هذا المبدأ ويتحدث مع والدته بشان هذا الامر.


تقوم أخت الفنانه نسرين طافش بإقناعها بالبعد عن صابر لان ابيها سيرفضه

يقتل الحج غالب رضا بعدما حدث بينهما مشاده كلامية مما جعله يقتله ويحرق منزله

تظهر الفنانه دنيا عبد العزيز بشخصيه بنت شعبيه تعجب بصابر وتريد التلميح له
تنتهي احداث الحلقه الاولي بدخوله مقبره للكشف عن أثار وتغلق عليهم

الجدير بالذكر ان مسلسل " المداح " بطوله حماده هلال ، نسرين طافش، هادي خفاجه، احمد بدير، دنيا عبد العزيز ، محمد عز ومن تأليف آمين جمال وإخراج احمد سمير فرج

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