"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه

فى إطار توجهات القيادة السياسية بأهمية دور المواطن فى الحفاظ على مياه النيل هبة الله إلى مصر، يذاع خلال شهر رمضان الكريم فى إذاعة الشباب والرياضة المسابقة الدرامية "السر فى بير" ثمرة التعاون بين كل من الإذاعة المصرية، ووزارة الموارد المائية والرى، ومشروع ستارز الممول من الاتحاد الأوروبى.





المسابقة من بطولة الفنانة انتصار ورضا إدريس ونجوم الإذاعة وفاء السيد وأوركيد عبد الفتاح، ومن تأليف وإخراج محمد صباح، وأشعار ناصر دويدار، وهندسة صوتية محمود صبرى، وإعداد حمدى عبد العال.





وتقوم بتقديم المسابقة، المذيعة نجلاء مرسى، وذلك من أجل التوعية بضرورة الحفاظ على مياه النيل مع إبراز ما تقوم به الدولة من إجراءات للإستفادة القصوى من كل نقطة مياه.





وسوف يتم طرح سؤال يومى على المستمعين ويتم إختيار الفائز فى اليوم التالى حتى نهاية شهر رمضان.

ومن المقرر، إقامة إحتفال بعد عيد الفطر يتم فيه تكريم الفائزين بحضور القائمين على المشروع وقيادات الوزارة وممثلين للاتحاد الأوروبى.