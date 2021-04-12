Advertisements

"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
فى إطار توجهات القيادة السياسية بأهمية دور المواطن فى الحفاظ على مياه النيل هبة الله إلى مصر، يذاع خلال شهر رمضان الكريم فى إذاعة الشباب والرياضة المسابقة الدرامية "السر فى بير" ثمرة التعاون بين كل من الإذاعة المصرية، ووزارة الموارد المائية والرى، ومشروع ستارز الممول من الاتحاد الأوروبى.

المسابقة من بطولة الفنانة انتصار ورضا إدريس ونجوم الإذاعة وفاء السيد وأوركيد عبد الفتاح، ومن تأليف وإخراج محمد صباح، وأشعار ناصر دويدار، وهندسة صوتية محمود صبرى، وإعداد حمدى عبد العال.

وتقوم بتقديم المسابقة، المذيعة نجلاء مرسى، وذلك من أجل التوعية بضرورة الحفاظ على مياه النيل مع إبراز ما تقوم به الدولة من إجراءات للإستفادة القصوى من كل نقطة مياه. 

وسوف يتم طرح سؤال يومى على المستمعين ويتم إختيار الفائز فى اليوم التالى حتى نهاية شهر رمضان.
 
ومن المقرر، إقامة إحتفال بعد عيد الفطر يتم فيه تكريم الفائزين بحضور القائمين على المشروع وقيادات الوزارة وممثلين للاتحاد الأوروبى.
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه
"السر فى بير" مسابقة درامية إذاعية في رمضان للحفاظ على المياه

أخبار تهمك

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 7 ساعات

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ 34 دقيقة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

10:03 م

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة