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رئيس "التنظيم والإدارة" يكشف موعد انتقال 40 آلف موظف للعاصمة الإدارية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك استعدادات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأول تحرك سيكون في شهر 7 و8 المقبل، موضحًا أن أول الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة هم المسئولين عن الشئون الإدارية لاستلام المقرات.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التطوير للمنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة جميعها جديدة، ولن يتم نقل أي معدات أو أجهزة تم استخدامها في الاماكن، مؤكدًا أن المسئولين عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي سيكون هم الفرق التي ستنتقل بعد الشئون الإدارية؛ لأنهم مسئولين عن التحول الرقمي والربط بين المقرات الجديدة والقديمة والعمل في المحافظات.

وكشف عن أن 40 آلف موظف سينتقلون في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك معايير تم اتخاذها لنقل الموظفين للمقر الجديد، مؤكدًا أن جميع الوزارات ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

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موظفي العاصمة الادارية العاصمة الادارية التنظيم والادارة الانتقال للعاصمة الادارية

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