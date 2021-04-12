عمرو الورداني: المصريون أبدعوا في حب رسول الله

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المصريين أبدعوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم مر على مصر أثناء رحلة الإسراء والمعراج.



وأضاف "الورداني" في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن النبي هو نبي السعادة الذي نشر الخير والرحمة والجمال.



وتابع "مقياس المتدين عند المصريين هو الطيب والرحيم والذي يبدع في الخير، من علامات صدق الحب الإبداع في الحب والمصريين ماشين في مسألة الإبداع، حتى تلامذتي من جنوب شرق آسيا بيقولوا ليا أنتوا حبكوا للنبي مختلف".



واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء، " نحن نطير في حب رسول الله بجناحين، هما حب آل البيت والصحابة هذا الاتزان والروقان هو طريقة المصريين الخاصة في الإبداع".



