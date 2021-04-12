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رئيس "التنظيم والإدارة": قياس قدرات موظفي العاصمة الإدارية بـ13 مهارة قبل نقلهم للعمل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:04 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
كساب أحمد
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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نقل للأجهزة التي تتعامل مع الوزارات والهيئات في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الموظفين من خلال مركز متخصص للوقوف على تقيماتهم قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 13 سمة يتم عليها قياس قدرات الموظف لنقله للعاصمة الإدارية الجديدة، من أهمها القدرة اللغوية والقدرة على التعامل الإلكتروني، كما أنه لابد أن يتوافق فيهم شكل قوي من التخصص في عملهم.

وتابع: "تم طرح كارت تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال لتحديد الاحتياجات التدريبية للوصول للمعايير والقيم التي تم تحديدها"، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين على 4 حزم تدريبية، كأساسيات الوظيفة العامة واستراتيجية التنمية المستدامة وإدارة التغيير، هناك استراتيجية للإصلاح في الجهاز الإداري للدولة.

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