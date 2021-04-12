حورية فرغلى تكشف موعد عودتها من أمريكا (فيديو)



هنأت الفنانة حورية فرغلى، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان.



وأضافت فرغلى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها أجرت 3 عمليات، ويتبقى لها عملية ستجريها بعد غد، مضيفة: "أنا الحمد لله زى الفل".







وأوضحت أنها بعد إجراء العملية سيحدد لها الطبيب موعد عودتها، متوقعة أن تكون العودة خلال أسبوع أو 10 أيام، مضيفة: "إن شاء أكون معاكم فى رمضان الجاى".



