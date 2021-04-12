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حورية فرغلى تكشف موعد عودتها من أمريكا (فيديو)
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:27 م
كساب أحمد
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هنأت الفنانة حورية فرغلى، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأضافت فرغلى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها أجرت 3 عمليات، ويتبقى لها عملية ستجريها بعد غد، مضيفة: "أنا الحمد لله زى الفل".
وأوضحت أنها بعد إجراء العملية سيحدد لها الطبيب موعد عودتها، متوقعة أن تكون العودة خلال أسبوع أو 10 أيام، مضيفة: "إن شاء أكون معاكم فى رمضان الجاى".
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