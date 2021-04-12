Advertisements

لو جالك كورونا فأنت معرض للضعف الجنسي 6 أضعاف.. طبيب سعودي يكشف الحل الوحيد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

تعتبر جائحة كورونا من بين أصعب الفيروسات التي مر بها العالم في العصر الحديث، فهذا الوباء الذي لم يترك كبيرا أو صغيرا إلا وأصابه.

 

وهناك العديد من الأمراض التي لازمت الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومن بينها إصابة البعض بالصلع والتساقط الشديد للشعر ومن بينها الحساسية المفرطة.

 

ولكن الأهم من كل ما سبق ذكره، هو الأقوال التي تم تداولها والتي تفيد بأنه في أعقاب إصابة الرجل بشكل خاص بفيروس كورونا المستجد فإنه ع الفور من الممكن أن يصاب بالضعف الجنسي.

 

الإصابة بالضعف الجنسي لدى الرجال

فخرج استشاري العناية المركزة الدكتور صفوق العنزي، اليوم الإثنين، ليكشف حقيقة إصابة الرجال بالضعف الجنسي بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد الطبيب السعودي أن إصابة الرجال بفيروس كورونا مرتبطة بالضعف الجنسي، حيث كشف ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 

وقال الطبيب السعودي في تغريديته بتويتر إن هناك دراسة إيطالية كانت قد خرجت للنور والتي أكدت أن شفاء الرجال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي.

 

وأكد الطبيب السعودي أن نسبة إصابة الرجال بالضعف الجنسي في أعقاب الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يكون بمقدار 6 أضعاف من الطبيعي.


حل عدم الإصابة بالضعف الجنسي

وكشف الدكتور صفوق العنزي، استشاري العناية المركزة في نفس التغيدة عن حل وقاية الرجال من الإصابة بالضعف الجنسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

 

وقال العنزي في تغريدته على تويتر بأن الحل هو أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك حتى يتقى الرجال الإصابة بكوفيد 19 وعلى إثره لا يصاب بالضعف الجنسي.

 

وبناءًا على تغريدة الطبيب السعودي، فكانت قد علقت متابعة له بتغريدة لطيفة والتي قالت فيها: "والله احسن عشان نرتاح من مثنى وثلاث ورباع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح مضاد لفيروس كورونا لقاح كورونا طبيب سعودي الضعف الجنسي الاصابة بكورونا

أخبار تهمك

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ يوم

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يُحدد صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 10 ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ 34 دقيقة

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

"رسالة تحذيرية".. "لجنة كورونا" تكشف مغزى حالات الوفاة في مصر

استشاري مناعة: كورونا لن يختفي في أي وقت قريب (فيديو)

الصحة العالمية توجه تحذيرا بشأن أدوية كورونا (فيديو)

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

10:03 م

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة