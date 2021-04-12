لو جالك كورونا فأنت معرض للضعف الجنسي 6 أضعاف.. طبيب سعودي يكشف الحل الوحيد

تعتبر جائحة كورونا من بين أصعب الفيروسات التي مر بها العالم في العصر الحديث، فهذا الوباء الذي لم يترك كبيرا أو صغيرا إلا وأصابه.

وهناك العديد من الأمراض التي لازمت الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومن بينها إصابة البعض بالصلع والتساقط الشديد للشعر ومن بينها الحساسية المفرطة.

ولكن الأهم من كل ما سبق ذكره، هو الأقوال التي تم تداولها والتي تفيد بأنه في أعقاب إصابة الرجل بشكل خاص بفيروس كورونا المستجد فإنه ع الفور من الممكن أن يصاب بالضعف الجنسي.

الإصابة بالضعف الجنسي لدى الرجال

فخرج استشاري العناية المركزة الدكتور صفوق العنزي، اليوم الإثنين، ليكشف حقيقة إصابة الرجال بالضعف الجنسي بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الطبيب السعودي أن إصابة الرجال بفيروس كورونا مرتبطة بالضعف الجنسي، حيث كشف ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الطبيب السعودي في تغريديته بتويتر إن هناك دراسة إيطالية كانت قد خرجت للنور والتي أكدت أن شفاء الرجال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي.

وأكد الطبيب السعودي أن نسبة إصابة الرجال بالضعف الجنسي في أعقاب الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يكون بمقدار 6 أضعاف من الطبيعي.





حل عدم الإصابة بالضعف الجنسي

وكشف الدكتور صفوق العنزي، استشاري العناية المركزة في نفس التغيدة عن حل وقاية الرجال من الإصابة بالضعف الجنسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال العنزي في تغريدته على تويتر بأن الحل هو أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك حتى يتقى الرجال الإصابة بكوفيد 19 وعلى إثره لا يصاب بالضعف الجنسي.

وبناءًا على تغريدة الطبيب السعودي، فكانت قد علقت متابعة له بتغريدة لطيفة والتي قالت فيها: "والله احسن عشان نرتاح من مثنى وثلاث ورباع".