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الكاظمي يحذر من الوضع الصحي في العراق بسبب كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
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حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، من خطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل التزايد الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) الذي يشكل تحديا للعراق وللعالم أجمع.

وقال الكاظمي خلال اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالعراق في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة". حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الإضرار بوضعهم.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه المواطن لأخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه.


وبحسب البيان، اتخذت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان أبرزها فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، للأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم وتقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد البيان على فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل أسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم حتى الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

وشدد البيان على عدم تسجيل هيئة الحج والعمرة أي من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج وعدم السماح للأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين وعدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية وغيرها مالم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد19- اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

كانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد اعلنت اليوم الاثنين، ان إجمالي حالات الوفيات جراء فيروس كورونا في أرجاء العراق وصل إلى 14 ألفا و757حالة وفاة فيما بلغ عددالإصابات في العراق إلى932 ألفا و889 إصابة جديدة.

واشارت إلى أنه تم تطعيم 152 ألفا و962 شخصا من سكان العراق البالغ عددهم أكثر من 40مليون نسمة.

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