"ورجعت ريما لعادتها القديمة".. مجلس "الصحفيين" الجديد يفشل في تشكيل هيئة المكتب في أول اجتماع

انتهى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، منذ قليل، من اجتماعه الأول الذي انعقد بعد انتخابات التجديد النصفي، والتي جرت يوم الجمعة 2 أبريل، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.



وفشل مجلس النقابة في تشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان، ولم يُحديد موعد لاجتماع آخر، وذلك بعد مشادات وقعت، لاعتراض 4 من أعضاء المجلس على اختيار محمد شبانة سكرتيرًا عامًا لدورة ثانية، وذلك استنادًا لفتوى صادرة من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول عدم جواز جمعه بين منصبي السكرتير العام للنقابة، ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي.



ونفى "شبانة" خلال الاجتماع، صحة الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، مؤكدًا أنها ليست حقيقية، ولكن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة مصدرها، بينما طالب 4 من أعضاء مجلس النقابة التحقق من صحتها لحين الاجتماع مرة أخرى.



يذكر أن مجلس النقابة السابق، برئاسة النقيب ضياء رشوان، فشل في تشكيل هيئة المكتب أيضًا لمدة تزيد على 4 أشهر، بسبب خلافات حول اختيار السكرتير العام ووكيل النقابة.