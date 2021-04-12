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فتاة مصرية تلقن متحرش درساً قاسياً بلكمات افقدته توازنه وأسنانه (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت صافي ترك فتاة مصرية تبلغ من العمر 27 عام تهوى لعبة الملاكمة تخرجت من حقوق بجامعة القاهرة تفاصيل تلقينها درسًا لمتحرش بلكمات افقدته توازنه وأسنانه.

وروت "صافي" أنه أثناء سيرها بإحدى الشوارع قام شخص بالتحرش اللفظي الجنسي بها، وعندما التفت اليه وعنفته فر هاربًا فركضت ورائه وصاحت "حرامي" استنجادًا بالمارة وتجمعوا عليه وقاموا بضربه وشاركتهم في ذلك لتحصل على حقها لتكسر بعضًا من اسنانه بقبضتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بأنها لم تقل انه متحرش في البداية ووصفته بالحرامي لان اغلب الناس يتسترون على المتحرشين.

ونصحت صافي جميع الفتيات بعدم الخوف لان المتحرش جبان لأنه يعلم ان ما يقوم به خطأ، وأن تأخذ كل فتاة حقها بنفسها ولا تنتظر أن يرده لها احدًا وقالت: " لو استنيتي حد يجيبلك حقك محدش هيجبلك حقك.. لازم تدافعي عن نفسك" وأن المتحرش إذا شعر بعدم خوف الفتاة المقبل على التحرش بها سينتهي التحرش.

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