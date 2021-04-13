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هند صبري تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا.. وتوضح كواليس مشاركتها في "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت النجمة هند صبري، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا".


وقالت "هند" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أخذت الفيروس من فترة وربنا لطف وربنا بإذن الله يرفع عنا البلاء".


وفيما يتعلق بمشاركتها في مسلسل هجمة مرتدة، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل.


وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا العمل، مضيفة:  "أتممنا جميع مشاهد العمل في ظروف صعبة، وعقبات كثيرة ولكن الشركة المنتجة لم تبخل عنا بأي حاجة إنتاجيًا".


وتابعت "بقلنا سنة وست شهور بنصور، واليوم نقوم بتصوير آخر مشاهد في المسلسل، ومفيش مشهد اتكروت وكل المشاهد أخذت حقها احترامًا للمشاهدين، وهذا المسلسل يشارك به فنانين من العالم العربي كله".

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هند صبري مسلسل دراما

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