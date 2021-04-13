هند صبري تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا.. وتوضح كواليس مشاركتها في "هجمة مرتدة"





وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا العمل، مضيفة: "أتممنا جميع مشاهد العمل في ظروف صعبة، وعقبات كثيرة ولكن الشركة المنتجة لم تبخل عنا بأي حاجة إنتاجيًا".





وتابعت "بقلنا سنة وست شهور بنصور، واليوم نقوم بتصوير آخر مشاهد في المسلسل، ومفيش مشهد اتكروت وكل المشاهد أخذت حقها احترامًا للمشاهدين، وهذا المسلسل يشارك به فنانين من العالم العربي كله".

