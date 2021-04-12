"الديهي" عن اتصال امير قطر بالسيسي: "مصر ثابتة على مبادئها"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه خطوة يتبعها خطوات، وننتظر من وراءها الكثير من التعاقدات التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، منوهًا بأن اتصال "تميم" له الكثير من المعاني والتفسيرات، وخرج من رحم اتفاقية قمة العلا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاتصالات واللقاءات بين المسئولين المصريين والقطريين، وهذا لا يمثل خروج عن الثوابت المصرية.



وتابع، أن مصر ثابتة في مبادئها وأفكارها فهي دولة بناء وإصلاح وتنمية وسلام، وهي دولة كبيرة بحق، وهي الباقية دائمًا، وهي دولة قوية وكبيرة، معقبًا على المصالحة الجارية الآن مع قطر وتركيا،: "ناس بتخبط على بابنا، ومصر ليس لديها مشكلة مع الشعوب التركية والقطرية، وإنما تعادي من يعاديها وتهاجم من يهاجمها ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد".



واكد، أننا على مشارف مرحلة جديدة، ومصر لديها مشروع إصلاحي تنموي لإعادة بناء الدولة والإنسان المصري، وليس لدينا وقت نضيعه مع الكلاب النابحة من إعلامي الإخوان في قطر وتركيا ولندن وغيرها، فالدولة المصرية تنظر بأعين استراتيجية والإعلام جزء أصيل من هذه الدولة ولا يعزف ألحان منفردة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.