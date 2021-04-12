خيري رمضان يكشف عن مائدة "القاهرة والناس" الرمضانية.. تبدأ بالفطار مع "شيخ الحارة والجريئة"

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن مواعيد عرض برامج ومسلسلات "القاهرة والناس" في رمضان 2021، مشيرا إلى أن خريطة "القاهرة والناس" قوية جدًا هذا العام، واليوم الرمضاني يبدأ مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي مع موعد الإفطار في تمام الساعة الـ6.25 مساءً.



وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "نشرة الفراخ" ستكون في تمام الساعة الـ7.55 مساءً، وفى الساعة الـ8 مساءً سيكون برنامج "العباقرة عائلات" مع الروائي عصام يوسف، والساعة الـ9 مساءً سيُذاع مسلسل "فارس بلا جواز"، والساعة الـ10 مساءً مسلسل "ولاد ناس".



واستكمل الخريطة: "الساعة الـ11 مساءً مسلسل "الطاووس"، مشيرًا إلى أن الساعة الـ1 ظهرًا سيُذاع برنامج الاكلات "مي شو"، وفي الساعة الـ2 ظهرًا يعرض برنامج "الدكتور والناس الحلوة"، بينما سيُذاع برنامج لحظات جريئة في تمام الساعة الـ5.40 مساءً، كما أن هناك عدد من المسلسلات ستُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس 2"، بداية من مسلسل "فارس بلا جواز" الساعة الـ7.30 مساءً، ومسلسل "ولاد ناس" الساعة الـ8.5، والساعة الـ9.5 مساءً مسلسل "الطاووس".