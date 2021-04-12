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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع بداية رمضان (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أول أسبوع في شهر رمضان المبارك.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مع اقتراب النصف الثاني من فصل الربيع، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة»، ناصحا بتخفيف الملابس بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، وتتجاوزها مع بداية الأسبوع المقبل.

ونصح بعد التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، مع شرب السوائل بقدر الإمكان خلال فترة الليل، لافتا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل لتعاود الانخفاض مرة أخرى.

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