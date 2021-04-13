تعرف على أبرز القوانين والقرارات بشأن تنظيم المحميات الطبيعية

في ظل حرص الدولة للحفاظ علي المحميات الطبيعية، واهتمام وزارة البيئة بها وخاصة بعد تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد، محميات جنوب سيناء، بدأ مجلس الشيوخ في الشروع لإطلاق قانون لتنظيم محميات الطبيعية.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز قوانين والقرارات لتنظيم المحميات الطبيعية:





القانون رقم 102 لسنة 1983:

يعتبر أول القانون لتنظيم المحميات الطبيعية، ويأتي بتعريف بالمحمية الطبيعية، وهي تعني أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، كما يختص مجلس الوزراء بإعلان المحمية رسميًا





ويحظر القانون بالقيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.





كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، ولا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية.





ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.





ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة.





القانون رقم 4 لسنة 1994:

أصدر هذا القانون ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983.





القرارت بشأن تنظيم المحميات الطبيعية:

١-أعلن مجلس الوزراء بعن علان عدد 30 محمية طبيعية منذ عام 1994 وحتي عام 2012 بنسبة تزيد على 15% من اجمالى مساحة مصر.





٢- وافق مجلس الوزارء علي قرار رقم 264 لسنة 1994، والذي يحدد الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة بمناطق المحميات الطبيعية





٣- كما أعلن المجلس عن قرار رقم 2728 لسنة 2015، حيث منع إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، ولا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية، مع مراعاة الظروف الجوية والمائية للمحمية.



