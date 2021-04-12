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الأمين العام للأمم المتحدة يحث على فرض ضريبة على الأغنياء الرابحين أثناء الجائحة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومات الاثنين على دراسة فرض ضريبة على الأغنياء الذين جنوا أموالا أثناء جائحة فيروس كورونا، وذلك في مسعى لخفض التفاوت الصارخ في توزيع اللقاحات.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للامم المتحدة حول تمويل التنمية "يجب علينا أن نتأكد من أن الأموال تذهب إلى حيث تكون الحاجة ماسة إليها. أحدث التقارير تشير إلى قفزة قدرها خمسة تريليونات دولار في
ثروة أكثر الأغنياء في العالم في العام المنصرم."

وقال "أحث الحكومات على دراسة ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين ربحوا أثناء الجائحة، لتقليل التفاوتات الصارخة."

وقال جوتيريش مجددا إن مجموعة العشرين للدول الغنية والاقتصادات الناشئة الكبرى ينبغي أن تمدد تعليق مدفوعات خدمة الديون إلى عام 2022 وأن توسعه لمساعدة كل من الاقتصادات النامية والمتوسطة الدخل على التعافي من الجائحة.

وأضاف قائلا "لكننا نحتاج إلى أن نذهب إلى أبعد من تخفيف عبء الديون... نحن في حاسة ماسة إلى تعزيز البنيان الدولي للديون لإنهاء الدورات المميتة لموجات الديون، وأزمات الدين العالمية وعقود مفقودة."

وكرر جوتيريش أيضا دعوته لجعل لقاحات كوفيد-19 متاحة لكل الدول، ودعا إلى مزيد من الأموال لضمان تمويل كامل لمشروع كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وأشار إلى أن النظام المتعدد الأطراف أظهر فشلا حتى الآن في مسعى توزيع اللقاحات، قائلا "10 دول فقط في أرجاء العالم تشكل حوالي 75 بالمئة من التطعيمات العالمية."

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