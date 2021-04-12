أهل السيدة زينب يعيشون أجواء رمضانية خاصة (صور)

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بشهر رمضان الكريم، حيث تختلف عادات هذا الشهر من بلد لآخر؛ ففي السيدة زينب بالقاهرة، تتميز بأجواء رمضانية مختلفة.



ومن جانبه، تنشط حركة الناس ف الأسواق لكي يقوموا بشراء مستلزمات رمضان المُتعارف عليها، وشراء الفوانيس والزينة، والعرائس، في وجود أسعار الياميش في المتناول، والأطفال يلعبون بالفوانيس، حيث يعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص الأهالي على شرائها.

وشهد مسجد السيدة زينب، ازدحام على صلاة التراويح، وتتزين الشوارع بالزينة والفوانيس وفرحة الجميع باستقباله، وخاصة الأطفال.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان الكريم.