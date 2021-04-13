Advertisements

مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وتقرير.. اعرفها (إنفوجراف

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
Advertisements
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلستي المجلس يومي الأحد والاثنين على اتفاقيتين والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

وتستعرض بوابة "الفجر" من خلال انفو الموافقات التي وافق عليها المجلس خلال اليومين الماضيين:

• الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي

• الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 2020، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.
مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وتقرير.. اعرفها (إنفوجراف
مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وتقرير.. اعرفها (إنفوجراف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأحد.. "النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

6 ملفات على طاولة مجلس النواب خلال الساعات المقبلة

غدًا .. "نقل النواب" تستكمل مناقشة موازنة الوزارة للعام المالي 2021/2022

رئيس "النواب" يفتتح الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

رئيس "النواب" يُعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي

"النواب" يوافق على قرض بـ500 ألف دولار لمواجهة تفشي كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

08:31 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة