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مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وتقرير.. اعرفها (إنفوجراف
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:30 ص
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلستي المجلس يومي الأحد والاثنين على اتفاقيتين والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة.
وتستعرض بوابة "الفجر" من خلال انفو الموافقات التي وافق عليها المجلس خلال اليومين الماضيين:
• الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي
• الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 2020، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.
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