مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وتقرير.. اعرفها (إنفوجراف

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلستي المجلس يومي الأحد والاثنين على اتفاقيتين والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة.





وتستعرض بوابة " الفجر " من خلال انفو الموافقات التي وافق عليها المجلس خلال اليومين الماضيين:





• الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.





• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي



