روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا بسبب تزايد إصابات كورونا

قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي الاثنين إن روسيا قررت تقييد الرحلات الجوية من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل نيسان حتى أول يونيو حزيران بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وأضافت أن بعض الرحلات الجوية، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى اسطنبول، ستظل سارية.





وقررت روسيا أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تنزانيا من 15 أبريل نيسان حتى أول يونيو حزيران.