Advertisements

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا بسبب تزايد إصابات كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي الاثنين إن روسيا قررت تقييد الرحلات الجوية من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل نيسان حتى أول يونيو حزيران بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن بعض الرحلات الجوية، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى اسطنبول، ستظل سارية.

وقررت روسيا أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تنزانيا من 15 أبريل نيسان حتى أول يونيو حزيران.

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة

بايرن ميونيخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعة و نصف

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يبحث الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب موسيماني

منذ 33 دقيقة

نيمار يُحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

08:31 م

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

08:09 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة