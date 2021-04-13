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عكاشة يكشف رسائل مهمة من تهنئة أمير قطر للرئيس السيسي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:47 ص
الرئيس السيسي وأمير قطر
الرئيس السيسي وأمير قطر
شيماء حسن
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تهنئة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر رمضان هي خطوة جيدة في إطار ترتيب البيت العربي، كما أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أستقبل هذه الخطوة بقدر عالي من التفاؤل وأننا نعود إلى المسار الصحيح وخطوة جيدة وطيبة وتعبر عن أنه لا يصح إلا الصحيح وأن تكون العلاقات طيبة بين الدول العربية وترتيب البيت العربي من الداخل".

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن "هذه التهنئة تتوافق مع الرؤية المصرية التي جاءت على لسان الرئيس السيسي وعلى كل الرأي العام المصري لتدعيم الرأي المشترك لأن الدول العربية يجمعها مصير مشترك وهذه الخطوة من الجانب القطري إيجابية للغاية أتمنى أن تعقبها مزيد من الخطوات في الجانب الصحيح ونتمنى أن تكون العلاقات أفضل مما كان عليه سابقا مثل هذا النوع من العمل المشترك الذي يساعد على توحيد الجهود العربية في إطار المصير المشترك، ونتمنى له وللشعب القطري كل التوفيق وأن تكون الدول العربية على قلب رجل واحد".

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المركز المصري للفكر السيسي أمير قطر

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