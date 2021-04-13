عكاشة يكشف رسائل مهمة من تهنئة أمير قطر للرئيس السيسي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تهنئة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر رمضان هي خطوة جيدة في إطار ترتيب البيت العربي، كما أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.





وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أستقبل هذه الخطوة بقدر عالي من التفاؤل وأننا نعود إلى المسار الصحيح وخطوة جيدة وطيبة وتعبر عن أنه لا يصح إلا الصحيح وأن تكون العلاقات طيبة بين الدول العربية وترتيب البيت العربي من الداخل".



