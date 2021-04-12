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نيمار يُحدد وجهته المقبلة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:31 م
نيمار
نيمار
وكالات
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عاد مستقبل المهاجم البرازيلي نيمار، ليدخل متاهة جديدة، بعدما كانت الأمور تسير نحو تجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، لكن مسألة رغبته في العودة لصفوف برشلونة عادت في الأفق من جديد.

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الإثنين، رسمياً، أن قضية نيمار عادت من جديد.

وبمجرد أن يتأكد النجم البرازيلي من أن زميله السابق، وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يوقّع للفريق الباريسي سيفكر حينها في خيار العودة لنادي برشلونة، بسبب رغبته في مزاملته مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نيمار أوقف مفاوضات تجديد عقده تماماً، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع إدارة "بي إس جي"، من خلال اتفاق رسمي، ولكنه لم يُوقّع بعد.

ومن الواضح أن المفاوضات مع الفريق الباريسي ستطول كثيراً بسبب الضغوطات على نيمار، سواء من قبل ميسي، أو إدارة النادي، من أجل العودة، وارتداء قميص الفريق الكاتالوني مرة أخرى.

وتغير الموقف تماماً، بعد أن كان ميسي مستعداً للرحيل عن البرسا، بسبب المشكلات التي عانى منها، وبناء عليه وعدت إدارة "بي إس جي" نيمار بالقتال من أجل الحصول على خدمات "البرغوث"، وكان هذا دافعاً كبيراً، له وهو ما جعله يوقع اتفاقاً مع النادي ولكن لم يتم توقيعه، ولكن بمجرد فوز خوان لابورتا برئاسة البلاوغرانا، ومن ثم تطور مستوى الفريق على يد المدرب الهولندي رونالد كومان، جعل ميسي يعيد حساباته، ويفكر جدياً في الاستمرار ضمن صفوفه.

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