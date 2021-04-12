عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا





تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاء غياب الشناوي عن مران الأهلي اليوم بسبب اشتباه الحارس في الإصابة بفيروس كورونا حيث ظهرت على حامي عرين الأهلي بعض الأعراض.





وقام الشناوي بإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ومن المنتظر أن تظهر نتيجتها خلال الساعات القليلة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة النصر بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.