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جامعة الأمير سطام تنهي استعداداتها لبدء الاختبارات النهائية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء الاختبارات النهائية بكليات الجامعة حضورياً وعن بعد في مقر الجامعة الرئيس بمدينة السيح وفي فروعها بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر التي تنطلق اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة تضمن سير الاختبارات في بيئة صحية وآمنة.

 

واتخذت إدارة الجامعة وفروعها جميع التدابير الاحترازية اللازمة التي تتماشى مع أنظمة وإجراءات وزارتي الصحة والتعليم لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية خلال فترة الاختبارات النهائية.

 

وأكدت الجامعة على جميع الطلاب والطالبات ضرورة حمل البطاقة الجامعية أو بطاقة الهوية الوطنية حتى يمكن التحقق من هويتهم في قاعات الاختبار، إضافة إلى الالتزام التام بتعقيم اليدين ولبس الكمامة، وتحميل تطبيقات الأجهزة الذكية الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة (توكلنا - تباعد – صحتي).

 

يشار إلى أن الجامعة ممثلة في كلية الطب والمستشفى الجامعي بمدينة السيح قد أتاحت في وقت سابق لطلاب وطالبات الجامعة خدمة تلقي لقاح فيروس كورونا دون موعد سابق رغبة في الوصول للمناعة المجتمعية وامتداداً لتقديم الجامعة خدماتها ومسؤوليتها تجاه الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الصحة.

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الكلمات المفتاحية

جامعة سطام الاختبارات النهائية

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