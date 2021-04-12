موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

انقلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نجم الفريق خلال الفترة الماضية.





ويسعى موسيماني، للاستغناء عن خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وظهر الشحات خلال الفترة الماضية، بمستوى متواضع ما جعل المدير الفني، يضعه على دكة البدلاء في أغلب المباريات.





وكانت أنباء إعلامية، أكدت في وقت سابق أن الشحات تلقى عدة عروض خليجية، أبرزها العين الإماراتي، التي يخطط لاستعادة اللاعب مرة أخرى.



