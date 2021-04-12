دبي تجذب 6.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2020





قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي الاثنين إن الإمارة اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) العام الماضي، نتج عنها ما يقدر بنحو 18 ألفا و325 وظيفة جديدة.

يقل ذلك 36 بالمئة عن 38.5 مليار درهم جذبتها دبي في 2018، ويقل 47 بالمئة عن 46.6 مليار درهم في النصف الأول من 2019.





وأضاف المكتب الإعلامي إن العام 2020 شهد 455 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يفوق المعدل السنوي البالغ 441 للأعوام الخمسة الأخيرة.





وقال ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "إنجازات دبي واستمرار جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وما يتبعها من تخطيط مُحكم أساسه تعزيز الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي الذي لا يلبث أن يمنح دبي شهادة ثقة متجددة بمواصلة تدفقات رؤوس أمواله."





هذا وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 74 بالمئة في النصف الأول من 2020 إلى 12 مليار درهم.