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استشاري تحذر من شرب عرق السوس في رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هند جاد الحق، استشاري التغذية، أن العرق سوس يرفع الضغط، وهذا الأمر مثبت علميًا، محذرة من يعاني من ارتفاع الضغط من شرب عرق السوس، خاصة في شهر رمضان.

وحذرت "جاد الحق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين،  من وضع السكر بكثرة على المشروبات، قائلة: "كل 10 معالق سكر يوميًا، يقلل من المناعة بنسبة 40%، معقبة: "السكر ناخده على الأقد، والسكر الدايت أسوء مليون مرة من السكر العادي".

وتابعت استشاري التغذية، أن السكر الديت غير صحيح، لأنه مركب كيميائي، وليس طبيعيًا، ويعطي حلاوة للسان 200 مرة اكثر من السكر الطبيعي.

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